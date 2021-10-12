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База шиитских отрядов на границе Сирии с Ираком подверглась атаке дронов

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Omar Sanadiki/Reuters

В сирийском городе Бу-Кемаль атакована база шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары на границе с Ираком, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что по лагерю и складам с оружием было выпущено несколько ракет. Трое бойцов погибли, еще 15 получили ранения.

Очевидцы говорят по меньшей мене о шести взрывах на базе. Al Arabiya предполагает, что нападение было совершено Израилем.

На прошлой неделе боевые дроны нанесли удары по штабу ополченцев рядом с госпиталем «Аиша» в Бу-Кемале. Также атаке подверглись иранские ракетные установки на военном аэродроме Т-4 на востоке провинции Хомс. В результате нападений получили ранения 12 шиитских бойцов и шесть сирийских военнослужащих.

Ранее Ирак объявил о поимке заместителя экс-главаря ИГ (организация запрещена в России). По словам страны, Сами Джасим занимался финансированием террористической организации.

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