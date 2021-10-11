МИД назвал разработку Россией комплексов вооружений вынужденной мерой из-за действий США

Представитель МИД России по вопросам контроля над вооружениями Константин Воронцов заявил, что Россия создает новые комплексы вооружений в ответ на действия США. Об этом он сообщил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН, передает ТАСС.

По словам Воронцова, данные о наращивании Россией ядерного потенциала лишены оснований.

«Любые утверждения о значительном количественном наращивании нашей страной ядерного потенциала бездоказательны и лишены каких-либо оснований. Они базируются либо на ошибочных оценках, либо на откровенной дезинформации», — сказал он.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков отметил прагматичный подход США по вопросам стратегической стабильности.

Он добавил, что на прошедшем в Женеве 16 июня российско-американском саммите стороны вновь подтвердили приверженность постулату о недопустимости ядерной войны. По его словам, странам удалось совместно прийти к некоторым важным и конструктивным решениям – продлить договор СНВ-3 на пять лет.