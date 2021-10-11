Корабли Тихоокеанского флота выпустили десять ракет в Японском море

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отработали 10 ракетных пусков в Японском море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

«Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено 10 ракетных пусков», — указано в сообщении ведомства.

В пресс-службе рассказали, что малый ракетный корабль «Разлив» запустил крылатую ракету-мишень «Малахит». Ракеты противовоздушной обороны «Варяга» выявили ее, сопроводили и уничтожили зенитными ракетами ЗРК «Форт».

Плановые учения по противовоздушной обороне состоялись в Японском море в рамках мероприятий по итоговой проверке за летний период обучения.

Ранее сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота на учениях в центральной части океана отработали удар по объектам и авианосцам условного врага.