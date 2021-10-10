Трамп: Россия и Китай уже изучают брошенные США в Афганистане вертолеты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты. Об этом сообщает Fox News.

«У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают «Апачи», изучают их, скоро они соберут лучшую технику», — рассказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова.

Он подчеркнул, что американские войска при выходе из Афганистана «сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые». Теперь, по словам Трампа, они находятся у «врагов» США.

Ранее военнослужащий ВС США Майкл Марклэнд, который служил в составе войск Соединенных Штатов в Афганистане, опубликовал в социальных сетях видео того, как американские военные выводили из строя военную технику и оборудование перед уходом из Афганистана.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем отпраздновали вывод иностранных войск из страны выстрелами в воздух.