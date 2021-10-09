Американский экс-офицер навзал пять самых смертоносных видов оружия ВВС США

Экс-офицер американской армии Брент Иствуд составил рейтинг самого смертоносного вооружения ВВС США и опубликовал его в издании 19fortyfive.

В список попала фугасная авиационная бомба GBU-43/B MOAB, в распоряжении ВВС имеются пятнадцать таких снарядов.

«Мать всех бомб — это прозвище GBU-43/B MOAB, или Massive Ordnance Air Blast. Эта штука весит почти 22 тыс. фунтов [10 тонн] и дает 11 тонн в тротиловом эквиваленте», — пишет автор.

Далее Иствуд указывает стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. За время его эксплуатации произвели 744 самолета. Автор статьи отмечает, что эта модель — старейшая на службе у каких-либо вооруженных сил в мире. Его первый полет был в 1952 году, он был представлен в 1955 году. Он может перевозить все — от ядерных и обычных бомб до крылатых и гиперзвуковых ракет.

Далее в рейтинге — бомбардировщик-«невидимка» B-2. Он является рекордсменом по самому продолжительному боевому вылету в истории . В 2001 году он выполнил первую миссию в Афганистане, которая длилась 44 часа.

«Он может вылететь из Соединенных Штатов и заправиться топливом, сбросить бомбы на другие континенты, а затем вернуться домой. Это означает, что он может пролететь 10 000 морских миль за одну заправку», — говорится в статье.

Затем автор называет истребитель бомбардировщик Lockheed Martin F-35 Lightning II. В статье утверждается, что он обладает передовыми возможностями радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушать радар противника и препятствовать атакам вражеских истребителей или противоракетной обороне. ВС США планируют заказать до 1700 истребителей в ближайшее время.

Последний в списке — истребитель F-22 Raptor. Он может изменять распределение вооружения в зависимости от того, находится ли он в режиме «воздух--земля» или в режиме «воздух--воздух».

Ранее стало известно, что ВВС США инвестировали $60 млн в стартап по разработке гиперзвукового авиалайнера.