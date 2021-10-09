Палубные истребители МиГ-29 прилетели в Крым

Палубные многоцелевые истребители МиГ-29К/КУБ 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка Морской авиации Северного флота прилетели на наземный испытательный тренировочный комплекс НИТКА в крымских Саках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.

Отмечается, что перелет истребителей начался 5 октября. В ходе перелета самолеты выполнили несколько промежуточных посадок. Предполагается, что тренировки пилотов полка на комплексе будут длиться более месяца.

4 октября пресс-служба Северного флота сообщила, что 279-й авиаполк Северного флота, на вооружении которого находятся самолеты Су-33 и Су-25УТГ, завершил подготовку на комплексе НИТКА в Саках.

Ранее сообщалось, что комплекс в Крыму будет впервые использован для подготовки палубных летчиков сразу двух ОКИАП.

В мае 2021 года подписан контракт на ремонт и модернизацию комплекса. Он представляет собой аналог авианосца «Адмирал Кузнецов». Его стоимость составляет около 500 млн рублей.

Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации. Комплексы предназначены для отработки взлета и посадки самолетов.