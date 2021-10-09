Al Arab: Россия создала более мощную «дубину» и обошла США

Россия благодаря успехам в разработке гиперзвуковых ракет получила более мощную «дубину» по сравнению с той, которая имеется у США. Об этом говорится в статье издания Al Arab.

Так, автор публикации утверждает, что что Соединенные Штаты после безоговорочной победы в холодной войне слишком расслабились и не заметили, как их основной противник — Россия — вернулась на международную арену.

По мнению экспертов, российские разработчики не теряли зря время, а модернизировали свои боевые системы. Россия усовершенствовала свои ядерные боеголовки вместе с носителями, а также создала гиперзвуковые ракеты. Также она может похвастаться средствами противодействия гиперзвуку, чего нет у американской стороны.

В настоящее время США работают над подобным оружием, однако его характеристики пока слабы по сравнению с российскими, отмечает автор. Также в Вашингтоне не справляются с разработкой противоракетных комплексов, которые реагировали бы на боезаряды, летящие на гиперзвуковой скорости. Пока российская «дубина» сильнее американской и в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится, подчеркнули в Al Arab.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ обвинили США в тайной модернизации ядерного оружия в Европе.