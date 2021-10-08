Россия увеличила число кораблей в Мировом океане до 100

В настоящее время около 100 российских кораблей находятся в дальней морской и океанской зонах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Такие сведения приводятся в телеграмме от имени главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова по случаю празднования Дня командира корабля. Телеграмма направлена командованию Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес командиров судов, выполняющих в настоящее время задачи в дальней морской и океанской зонах, отметили в военном ведомстве.

Евменов подчеркнул, что обязанности командира широки и многообразны, а его профессионализм, непреклонная твердость, спокойствие, выдержка и забота о подчиненных являются непременными условиями укрепления командирского авторитета.

По данным агентства, еще 9 мая этого года сообщалось, что в Мировом океане выполняют задачи более 60 кораблей и судов.

Ранее сообщалось, что в составе Военно-морского флота могут создать Арктический флот, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов.