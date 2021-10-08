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Разведку у российских границ за неделю провели 58 самолетов и беспилотников

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U.S. Air Force

Ведущих разведку 58 летательных аппаратов иностранных государств обнаружили российские радиолокационные станции за неделю. Все они проводили полеты у границ России, пишет газета «Красная звезда».

Воздушную разведку вели 25 самолетов-разведчиков и 33 беспилотных летательных аппарата.

Дежурные силы ПВО два раза поднимали истребители, чтобы не допустить нарушения российских границ. Все полеты прошли под контролем российских радиолокационных систем.Нарушений воздушного пространства РФ не было допущено.

Ранее сообщалось, что российские военные провели учения по ликвидации условных боевиков в горах Таджикистана.

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