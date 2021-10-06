Российские боевые корабли типа «Стерегущий» будут модернизированы

Минобороны России запускает программу по модернизации боевых кораблей проекта 20380. Министерство согласовывает с судостроительными предприятиями документацию по ремонту корветов типа «Стерегущий», пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Эти корабли были построены с технологиями малозаметности за счет конструкции корпуса и надстроек. Корветы практически невидимы для радаров противников.

В настоящее время они находятся в числе самых совершенных представителей Военно-морского флота России (ВМФ). Производство данной серии еще продолжается, но новые модели будут построены по модернизированному проекту, сообщили газете источники в Минобороны.

По их словам, все находящиеся в составе ВМФ корветы типа «Стерегущий» будут обновлены до уровня последнего принятого на вооружение корабля серии — «Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова». Всего у флота есть семь таких кораблей. Их должны оснастить мощными современными радарами и улучшенным комплексом противовоздушной обороны (ПВО), которые, как рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков, способны на качественно другом уровне «обнаруживать, идентифицировать и уничтожать воздушные цели».

Ранее сообщалось, что в России построят первый полноценный «стелс»-корабль.