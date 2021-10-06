США снизили число атомных боеголовок до минимума за последние 60 лет

США продолжают уменьшать число атомных боеголовок, которые находятся в их распоряжении, следует из статистики Госдепартамента, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в 2020 году у Соединенных Штатов было всего 3750 боеголовок, тогда как в 2019 году — 3805, а годом ранее — 3785. Данная цифра не учитывает те боеголовки, которые уже были выведены из эксплуатации и ожидают своего уничтожения. Кроме того, в 2020 году в стране ликвидировали 184 старые боеголовки. Это значение стало самым минимальным более чем за 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

Ранее Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы увеличили число развернутых боеголовок.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. В 2021 году стороны договорились о продлении соглашения на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Соглашение о продлении вступило в силу.