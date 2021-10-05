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Military Watch: российская подлодка может дважды уничтожить авианосную группу США

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Российская гиперзвуковая ракеты Циркон, испытательный пуск которой был произведен накануне в Белом море, создает угрозу американскому ВМФ. Об этом пишет пишет журнал Military Watch.

Журнал подчеркивает, что в арсенале армии США нет аналогов «Циркону», отличающемуся повышенной маневренностью и способному развивать скорость до 9 Махов (2997 м/c).

«Западные Военно-морские силы по-прежнему полагаются на модернизированные варианты дозвуковых ракет очень малой дальности — Harpoon и Exocet, использовавшиеся во времена холодной войны», — говорится в статье.

В тексте отмечается, что запуск гиперзвуковых ракет с подводных лодок увеличивает вероятность того, что их не перехватит система ПВО. При этом субмарины класса «Ясень» могут нести от 32 до 40 «Цирконов».

«Одна подлодка класса «Ясень» может продемонстрировать огневую мощь, которой хватит для того, чтобы дважды вывести из строя авианосную ударную группу», — делается вывод автор.

В понедельник, 4 октября, завершились испытания ракеты «Циркон» — она была запущена с атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М «Северодвинск», находившейся в Белом море.

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