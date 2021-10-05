За последние пять дней 145 боевых военных самолетов Китая прошли над Тайваньским проливом. Об этом пишет
Над Тайваньским проливом за пять дней прошли 145 боевых самолетов ВВС Китая
На фоне возросшей активности Пекина в регионе, в западной части Тихого океана проходят крупные военно-морские учения с привлечением атомных авианосцев USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan ВМС США, флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth и японского десантного корабля с истребителями F-35B Lightning II на борту.
По данным авторов канала, в Китае растут милитаристские настроения в отношении Тайваня. Пекин активно поддерживает соответствующую риторику интенсификацией полетов над Тайваньским проливом.
Второго октября Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) произвели рекордный по своей массовости вылет к акватории Тайваня. В маневре участвовали 39 самолетов.
Отмечается, что в вылете участвовали в том числе 14 многоцелевых истребителей J-16 и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8.
Предыдущий рекорд был поставлен накануне, 1 октября, когда к акватории направили 38 самолетов, из которых 10 истребителей J-16 пролетели на значительное расстояние в южном и юго-восточном воздушном пространстве Тайваня.
В сентябре сообщалось, что министерство обороны Тайваня в докладе парламенту указало, что китайские вооруженные силы могут «парализовать» оборону Тайваня и осуществлять полный контроль над их развертыванием.