05 октября 2021, 02:43 Над Тайваньским проливом за пять дней прошли 145 боевых самолетов ВВС Китая Александра Ипполитова

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За последние пять дней 145 боевых военных самолетов Китая прошли над Тайваньским проливом. Об этом пишет

На фоне возросшей активности Пекина в регионе, в западной части Тихого океана проходят крупные военно-морские учения с привлечением атомных авианосцев USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan ВМС США, флагмана британского флота авианосца HMS Queen Elizabeth и японского десантного корабля с истребителями F-35B Lightning II на борту.

По данным авторов канала, в Китае растут милитаристские настроения в отношении Тайваня. Пекин активно поддерживает соответствующую риторику интенсификацией полетов над Тайваньским проливом.

Второго октября Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) произвели рекордный по своей массовости вылет к акватории Тайваня. В маневре участвовали 39 самолетов.

Отмечается, что в вылете участвовали в том числе 14 многоцелевых истребителей J-16 и четыре Су-30, а также два разведчика Y-8.

Предыдущий рекорд был поставлен накануне, 1 октября, когда к акватории направили 38 самолетов, из которых 10 истребителей J-16 пролетели на значительное расстояние в южном и юго-восточном воздушном пространстве Тайваня.

В сентябре сообщалось, что министерство обороны Тайваня в докладе парламенту указало, что китайские вооруженные силы могут «парализовать» оборону Тайваня и осуществлять полный контроль над их развертыванием.