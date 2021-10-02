Источник рассказал РИА о новом маскировочном покрытии для боевых машин России

В России испытывают специальное покрытие, которое может изменять окраску в зависимости от ландшафта. Впоследствии новинку будут применять на боевых машинах российской армии, сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники», — сказал источник.

По его словам, маскировочный комплекс состоит из небольших платин с электрохромным покрытием, позволяющим ему копировать цвет и структуру ландшафта.

Данные об окружающей обстановки он собирает при помощи видеокамер, после анализирует изображение и подстраивается.

«Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды. Если, допустим, танк стоял в поле и покрытие имело раскраску одного типа, а потом он сменил позицию и оказался на фоне ландшафта другого типа, то покрытие будет менять цвет и структуру камуфляжа на всем участке его движения», - рассказал источник.

Ранее сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» разрабатывает тяжелую самоходную артиллерийскую установку (САУ). Боевую машину создадут на базе унифицированной платформы «Армата».