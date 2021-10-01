Одного из лидеров «Аль-Каиды*» уничтожили в Сирии

Одного из лидеров «Аль-Каиды (организация запрещена в России)», Салима Абу-Ахмада, ответственного за международные акции террора, уничтожили в Сирии бомбовым ударом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на Пентагон.

Абу-Ахмад был убит неподалеку от Идлиба в результате бомбового удара с беспилотника 20 сентября, чуть позднее информацию о его гибели подтвердили члены организации «Белые каски».

«Первоначальная информация состоит в том, что мы поразили человека, в которого нацелились, и нет никаких признаков жертв среди гражданского населения в результате удара», — заявили в Пентагоне.

Ранее глава комитета начальников штабов вооруженных сил США заявил о «реальной перспективе» возрождения «Аль-Каиды».

С этим мнением согласился шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, в настоящее время террористические организации ищут место, «где бы они могли натренироваться, оснаститься и вольготно себя чувствовать». Таким местом может стать захваченный талибами (организация запрещена в России) Афганистан.