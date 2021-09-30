Российские военные провели учения по ликвидации условных боевиков в горах Таджикистана

Военнослужащие крупнейшего российского сухопутного соединения за рубежом провели тактическое учение в горах Таджикистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«По замыслу учения разведкой были замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга», — указано в сообщении.

В ЦВО добавили, что экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем, используя 30-миллиметровы автоматические пушки на подступах к городу. Снайперские подразделения обеспечили поддержку мотострелкам.

Российская 201-я база, дислоцированная в Душанбе и Бохтаре, организационно входит в состав ЦВО. Это наиболее крупный военный объект России за пределами ее границ. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, химзащиты и связи. Недавно ее усилили ПТУР «Корнет», переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», автоматами АК-12 (это «пятое поколение» автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности.