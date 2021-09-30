Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
СК раскрыл подробности убийства трех девушек в Оренбургской области 08:18
Агент Селюк считает, что «Шериф» играл в антифутбол в победном матче... 08:15
Ученые нашли связь между диабетом и развитием болезни Альцгеймера 08:14
На Камчатке загорелся поселок 08:02
В Уфе пьяный таксист после ДТП напал с ножом на двух мужчин 08:01
Турецкий клуб перевел деньги автосалону за трансфер игрока чемпионата Италии 07:55
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в центре Европейской России 07:52
Жертвами тройного убийства под Оренбургом стали студентки 07:42
Студия Disney выпустила русский трейлер мультфильма «Энканто» 07:26
Стало известно, где продолжит лечение Пеле 07:26

Российские военные провели учения по ликвидации условных боевиков в горах Таджикистана

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кадр из видео/Телеканал «Звезда»

Военнослужащие крупнейшего российского сухопутного соединения за рубежом провели тактическое учение в горах Таджикистана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«По замыслу учения разведкой были замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга», — указано в сообщении.

В ЦВО добавили, что экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 уничтожили отряд огнем, используя 30-миллиметровы автоматические пушки на подступах к городу. Снайперские подразделения обеспечили поддержку мотострелкам.

Российская 201-я база, дислоцированная в Душанбе и Бохтаре, организационно входит в состав ЦВО. Это наиболее крупный военный объект России за пределами ее границ. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, химзащиты и связи. Недавно ее усилили ПТУР «Корнет», переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», автоматами АК-12 (это «пятое поколение» автоматов Калашникова, образец запущен в серию в 2018 году), пистолетами Ярыгина, крупнокалиберными снайперскими винтовки АСВК-М и огнеметами повышенной дальности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Эрдоган заявил, что Турция вынужденно купила С-400, так как США не продавали Patriot
Маткапитал хотят обналичить
Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала
Путин вышел с изоляции и дал совет турецкому президенту
О чем Путин и Эрдоган говорили на трехчасовой встрече «один на один»
Жертвами тройного убийства под Оренбургом стали студентки
Politico: США обсуждают использование баз рядом с Афганистаном, включая российские
«Ведомости»: Роскомнадзор готовит протокол на Facebook за повторное неудаление контента
Ким Чен Ын отказался от диалога с США
Новости и материалы
СК раскрыл подробности убийства трех девушек в Оренбургской области
Агент Селюк считает, что «Шериф» играл в антифутбол в победном матче с «Реалом»
Ученые нашли связь между диабетом и развитием болезни Альцгеймера
На Камчатке загорелся поселок
В Уфе пьяный таксист после ДТП напал с ножом на двух мужчин
Турецкий клуб перевел деньги автосалону за трансфер игрока чемпионата Италии
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в центре Европейской России
Студия Disney выпустила русский трейлер мультфильма «Энканто»
Стало известно, где продолжит лечение Пеле
Вильфанд рассказал, что бархатный сезон в России в этом году будет короче на две недели
Адвокат бизнесмена Быкова пожаловался на неоказание его клиенту медпомощи в СИЗО
Украинский адвокат ударила по лицу польского политолога в прямом эфире
Семейная пара умерла в одной больнице в один день с разницей в минуту
Левандовски установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Россияне назвали предпочтительные отечественные направления для отдыха
Более ста человек погибли в результате перестрелки в тюрьме Эквадора
В ВОЗ раскрыли причину свыше 80% случаев смерти в трудоспособном возрасте
Минпромторг рекомендовал торговым сетям заключать прямые договора с поставщиками
Все новости
«Одномоментно одной суммой»
В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»
Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2
Две смерти за два дня. Что могло погубить срочников на Урале
Знакомые и родственники погибшего на Урале срочника не верят в несчастный случай
Skoda потеряла рынок Казахстана
Продажи машин Skoda в Казахстане остановлены
Эхо геноцида в Сребренице. Зачем боснийские сербы хотят создать свою армию
Политологи рассказали, с чем связаны призывы создать армию Республики Сербской
«Веном чем-то похож на Голлума из «Властелина колец»
Интервью Тома Харди и Энди Серкиса о фильме «Веном 2»
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
«Вывозить никого не нужно»: одесский депутат нашел альтернативу депортации
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
На концерты Face надели маску
Почему в России отменяют выступления рэпера Face
Как дилеры наживаются на покупателях новых машин
Кроссоверы в России выросли в цене на 60% за пять лет
«Россия опережает весь мир на 6-7 лет в ядерной космической энергетике»
Путин потребовал объяснить задержки в программе развития космической отрасли
«Глядя на меня, не скажешь, что я болею»: какими недугами страдают топ-модели
Что рассказывают супермодели о своих заболеваниях
Британские власти требуют от соцсетей активнее защищать пользователей
Как социальные сети стали «воротами» для онлайн-преступников
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях