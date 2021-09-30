Первый пуск ракеты «Циркон» с подлодки состоится в октябре

Первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» Северного флота будет выполнен с поверхности Белого моря в октябре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В зависимости от его результатов второй пуск планируется в ноябре из-под воды по морской цели», — рассказал он.

По словам источника, изначально первый пуск планировался в сентябре, но был перенесен на октябрь из-за необходимости провести все мероприятия технической подготовки к нему.

Собеседник агентства уточнил, что до конца текущего года запланированы в общей сложности два пуска «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск». В 2022 году испытания продолжатся.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об успешной стрельбе гиперзвуковой ракеты «Циркон» по наземной цели. Запуск производился с фрегата «Адмирала флота Советского Союза Горшков». Скорость полета — 7 чисел Маха, то есть приблизительно свыше 8,3 тыс. км/ч.