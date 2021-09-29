В КНДР заявили о первом испытании гиперзвуковой ракеты

В Северной Корее заявили, что провели первый испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Академия национальной обороны КНДР провела испытательный пуск недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в провинции Джаганг», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что ученые оборонного ведомства подтвердили «маневренность и безопасность ракеты в активном отсеке, а также управляемую маневренность и характеристики планирующего полета изолированной гиперзвуковой планирующей боевой единицы».

На испытательном запуске присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой Партии Кореи (ТПК) Пак Чон Чхон и ведущие официальные лица в секторе оборонной науки.

Ранее Госдепартамент США осудил ракетный пуск КНДР. Внешнеполитическое ведомство призвало Пхеньян и Сеул к диалогу.

Как отметили в Госдепе, этот ракетный пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета безопасности ООН, а также представляет угрозу для соседних стран и международного сообщества.