Для ВМФ создадут «парящие» суда-вездеходы

Минобороны планирует разработать десантный корабль-вездеход на воздушной подушке, который, как ожидается, будет способен перевезти до 60–70 тонн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

По данным источников, уже прорабатывается несколько технических проектов новых десантных катеров. При помощи вышеупомянутой «подушки» катера смогут передвигаться как по воде — мелководью, болотам, льдам, так и по суше. Также «парящие» корабли смогут развивать гораздо большую скорость, отметили в Минобороны. При проведении десантных операций такой корабль сможет взять на борт один или несколько танков или бронетранспортеров, оперативно-тактические комплекс, штурмовую группу.

»[Такие корабли] могут обеспечить внезапность и доставить на берег не только ударные подразделения, но и технику. Не так давно на учениях в Крыму для загоризонтной высадки передовых разведывательно-штурмовых групп использовались вертолеты. Военную технику и основные силы на берег доставляли уже большие десантные корабли», — заявил военный эксперт Виктор Мураховский, отметив, что такая техника на воздушной подушке будет особенно полезна в островной зоне.

Ранее были озвучены сроки строительства авианосца для ВМФ.