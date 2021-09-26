Премьер Мали объяснил обращение к российской ЧВК тем, что страну «бросила» Франция

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил о том, что его страна чувствует себя покинутой Францией и по этой причине власти страны обратились за военной помощью к российской частной военной компании (ЧВК).

По его словам, страна встала перед новыми вызовами после завершения Францией антитеррористической операции под кодовым названием «Бархан» на севере страны.

«Это заставляет нас исследовать пути и средства для лучшего обеспечения нашей безопасности самостоятельно или с другими партнерами», — сказал он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его страна завершает антитеррористические операции в африканском регионе Сахель, добавив, что дальнейшие задачи в этом регионе будут выполняться «международными силами».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что власти Мали обратились к российской частной военной компании после того, как Франция решила существенно сократить свой воинский контингент в этой стране.