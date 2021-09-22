«Это не Китай»: американский генерал назвал Россию «главной военной угрозой»

Россия остается основной угрозой для США, даже несмотря на то, что Китай привлекает внимание оборонных специалистов. Об этом глава Северного командования ВС США Глен Ван Херк рассказал журналу Air Force Magazine.

Комментарии Ван Херка последовали после того, как 21 сентября он принял участие в групповой дискуссии по вопросам обороны с главой Командования космических операций генерал-лейтенантом Стивеном Уайтингом и командующим командования ВМС США адмиралом Кристофером Грейди.

«Россия сегодня является главной военной угрозой для нашей родины. Это не Китай — это Россия... Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет собой главную военную угрозу»», — сказал Ван Херк.

По его словам, Китай — это «долгосрочна угроза», но Россия обладает большей военной мощью. Он уточнил, что «их обоих следует опасаться».

Ранее стало известно, что аналитики из США считают — Франция быстро проиграет в случае войны с Россией, французским ВС не хватает резервов боеприпасов и человеческих ресурсов для длительного конфликта.