На Украине заявили о готовности «взять» Донецк и Луганск

Украинская армия готова взять Донецк и Луганск, но Киев не хочет жертв. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они [украинская армия — прим. «Газеты.ру»] могут сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?», — сказал Данилов.

По его словам, Киев не намерен вести переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и будет общаться только с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников назвал «мертвой» работу минской трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, минской площадкой удастся нормальной воспользоваться лишь в тот момент, когда в ней возникнет необходимость.