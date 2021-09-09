Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства двух стран и вопросы обеспечения безопасности. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по результатам двусторонних переговоров. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре», — сказал Путин.

По его словам, в данном контексте большую роль играют предстоящие совместные учения «Запад-2021» которые состоятся на территории России и Белоруссии. Российский президент подчеркнул, что эти маневры не направлены против какой-либо стороны. Он пояснил, что проведение совместных военных учений является логичным, когда НАТО «активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ».

Ранее сообщалось о том, что Путин допустил создание в будущем союзного парламента России и Белоруссии.