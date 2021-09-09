NI заявило о подготовке России к партизанской войне с НАТО

Обозреватель издания The National Interest Марк Епископос написал в своей статье о том, что Россия и Белоруссия на совместных учениях «Запад-2021» якобы проводят подготовку к войне с НАТО.

По его словам, крупномасштабный конфликт с Западом в традиционном его понимании не является основной целью этих маневров.

Автор публикации обратил внимание, что значительная часть учений будет проведена в урбанизированной местности. Журналист со ссылкой на мнение специалистов заявил, что «такой выбор можно объяснить тем, что Россия готовится к партизанской войне» с Североатлантическим альянсом.

Он также отметил реакцию Польши, Латвии и Украины на российско-белорусские учения. Епископос напомнил, что данные страны выразили «серьезную озабоченность» насчет своей безопасности из-за маневров. Однако отсутствуют какие-либо признаки того, что РФ использует учения для прикрытия военной интервенции в соседние государства, заключил автор.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» стартовали на полигоне «Обуз-Лесновский» в Белоруссии. Они пройдут 10 — 16 сентября на территории двух стран.

Всего в маневрах будет задействовано до 200 тыс. человек личного состава, порядка 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, включая 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.