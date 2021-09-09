Активная фаза учений ОДКБ «Рубеж-2021» стартовала в Киргизии

На полигоне Эдельвейс в Киргизии стартовала активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021», сообщает РИА «Новости».

В Минобороны Киргизии уточнили, что в ходе маневров военнослужащие проведут совместную контртеррористическую операцию и отработают подготовку и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства — члена ОДКБ.

В совместных учениях «Рубеж-2021» принимают участие военнослужащие Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. Всего в маневрах задействованы более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, а также реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Ранее сообщалось, что корабли Северного флота ВМФ России, среди которых будет новый большой десантный корабль «Иван Грен», примут участие в маневрах на Северном морском пути.