ВМФ России проведет учения в акватории Севморпути

Корабли Северного флота ВМФ России, среди которых будет новый большой десантный корабль «Иван Грен», примут участие в учениях на Северном морском пути. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что во время учений планируется несколько раз провести дозаправку кораблей и пополнять припасы из-за того, что отработка десантных операций будет проводится достаточно долгое время.

Кроме этого, маневры пройдут в сложных погодных условиях в осенне-зимний период. Районы, в которых их будут проводить, считаются опасными из-за льдов.

«Наилучшее время прохождения Северного морского пути год от года отличается, но теория гласит, что лучше всего это делать до конца августа и в сентябре», — подчеркнул генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Ранее стало известно, что ВМФ России на Дальнем Востоке проводит тестирование новейшего подводного беспилотного комплекса «Клавесин-2Р-ПМ».

Как сообщается, министерство утвердило план испытаний дрона, согласно которому перед командой испытателей поставлена задача проверить работу аппарата на малых глубинах в условиях ограниченных видимости и маневра.