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«Ростех» собирается создать плавающий колесный танк со 125-мм пушкой

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Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») изучает возможность создания легкого колесного плавающего танка со 125-мм пушкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в «Высокоточные комплексы») Владимира Будаева.

По его словам, у специалистов есть идея установить боевое отделение ​самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей.

«На какую конкретно колесную базу будем ставить модуль — вопрос открытый, так как сегодня в РФ есть много удачных колесных шасси, и тут все зависит от финального назначения колесного танка, от того, в какие войска он должен будет пойти», — сказал Будаев.

Как заявил заместитель главного конструктора, предполагается, что такая боевая машина будет ориентирована на экспорт. Он также пояснил, что в Вооруженных силах России применение колесного танка менее вероятно, поскольку приоритет традиционно отдается гусеничным шасси с учетом особенностей российской географии.

«Колесные танки» — неофициальное название семейства боевых бронированных машин на колесной базе, оснащенных пушками танковых калибров, которые монтируются в поворотной башне. Обычно они обладают слабой по сравнению с танками защищенностью, но имеют существенно большую мобильность при использовании на дорогах общего назначения. Кроме того, такие машины, как правило, авиатранспортабельны.​

Ранее стали известны сроки начала серийного производства российского танка Т-14 «Армата».

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