«Калашников» сообщил, что автомат АК-12 адаптируется под антропометрию любого военного

Новейший автомат АК-12 на вооружении российских ВС адаптируется под антропометрические данные каждого военнослужащего. Об этом ТАСС рассказали в Группе компаний «Калашников».

Эргономика ранее разработанных автоматов Калашникова, в частности АК-74 и АК-74М, не позволяла в полной мере настроить автомат для максимально удобного применения каждым бойцом.

«АК-12 может эффективно применяться в любое время суток, отличается хорошей эргономикой и кучностью стрельбы. Его конструкция полностью отработана, и заказчик это подтверждает», — сообщили в пресс-службе «Калашникова».

Уточняется, что автомат может быть оснащен широким спектром прицельных приспособлений без установки дополнительных переходников.

АК-12 — автомат Калашникова образца 2016 года. Применялся во время военной операции России в Сирии. В этом году был показан новый вариант комплектации автомата — АК-12СП, предназначенный для вооружения подразделений спецназначения.

Ранее уникальное попадание российского зенитчика в цель на военных состязаниях в Китае попало на видео.