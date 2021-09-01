Российские военные проведут в Финляндии инспекцию военно-воздушных сил

Российские военные инспекторы проведут в Финляндии проверку объекта Сил обороны Финляндии, чтобы подтвердить правильность отчетов по обмену военной информацией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу финляндского военного министерства.

«В соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года Россия проводит инспекцию с целью повышения доверия и безопасности во время визита в воздушное командование Карелии (подразделение финских ВВС) 1 сентября. Группа оценки состоит из трех человек, и они имеют дипломатический статус», — указано в сообщении.

Российские военные инспекторы должны проверить, соответствуют ли данные ежегодного отчета Финляндии по обмену военной информацией о воздушном командовании Карелии с реальным положением дел. Имеется ввиду финская территория на востоке страны, которая граничит с Республикой Карелия в составе России.

Финляндия имеет статус наблюдателя в альянсе НАТО.

Ранее Россия провела в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО.