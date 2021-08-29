От бывшего главы Афганистана потребовали вернуть деньги, приобретенные незаконно

Находившемуся ранее на посту президента Афганистана и покинувшему страну Ашрафу Гани надо вернуть деньги, приобретенные незаконными методами. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя катарского политического офиса в республике движения «Талибан (организация запрещена в России)» Мохаммада Сохаила Шахина.

Как уточнил представитель талибов, «если Гани взял деньги у народа Афганистана, которые, ему не принадлежали, то он должен их вернуть».

При этом Шахин назвал бегство Гани из Афганистана ошибкой. Он объяснил, что экс-президенту предлагалось обеспечить мирный переход правительства.

По его словам, бойцы «Талибана» ожидали президента Гани у ворот Кабула, чтобы осуществить мирную передачу власти, но он неожиданно для всех сбежал.

15 августа боевики «Талибана» без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Ранее боевики начали устанавливать свои порядки в стране. Сообщалось, что боевики движения «Талибан» потребовали у журналистки CNN Клариссы Уорд, ведущей репортаж с места событий в Кабуле, закрыть лицо платком.