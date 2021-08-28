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Шойгу заявил, что талибы* вооружены лучше, чем украинская армия

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал, что свыше 100 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin оказались в распоряжении движения «Талибан (организация запрещена в России)» после ухода США из Афганистана.

«Если <...> говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов «джавелины», я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки», — сказал Шойгу.

По его словам, российская сторона считает, что наркотики и большое количество оружия представляют основные угрозы и риски в Афганистане. Речь, в частности, идет о переносном высокоточном оружии — переносных зенитных ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет, уточнил министр.

Ведущий программы Владимир Соловьев спросил у главы военного ведомства о том, вооружены ли талибы лучше, чем украинская армия.

«Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное, так можно говорить», — ответил Шойгу.

Ранее бывший резервист военно-морских сил США, член Палаты американского Конгресса Джим Бэнкс заявил, что у боевиков «Талибана» могла оказаться военная техника на сумму $85 млрд.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года. Аэропорт, как сообщалось до настоящего времени, контролируется военными США, Великобритании и Турции.

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События в Афганистане
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