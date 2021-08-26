На Украине создадут кибервойска

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в рамках стратегии кибербезопасности страны создать кибервойска. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Для достижения цели Украина сформирует систему действенной киберобороны путем образования в системе Министерства обороны Украины кибервойск и обеспечения их соответствующими финансовыми, кадровыми и техническими ресурсами для сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставление отпора агрессору», — говорится в документе.

Помимо этого, планируется минимум дважды в год проводить совместные учения с соответствующими подразделениями государств - членов НАТО, а также материально стимулировать специалистов в сфере кибербезопасности, которые находятся на военной, государственной службе, в том числе на государственной службе особого характера, службе в правоохранительных органах или работают по трудовому договору в государственном секторе.

До этого украинская армия отказалась от «зубчатки» на генеральских погонах ВСУ. Однако она не исчезла с униформы совсем, а вернулась на свое историческое место, а именно — на воротник и должна обозначать принадлежность к высшему офицерскому составу. Наряду с высшим офицерским составом новые эмблемы получили еще ряд войск и служб.

И это далеко не все изменения в ВСУ за последние годы. Как писала «Газета.Ru», в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий в Вооруженных силах страны.