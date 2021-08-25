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Шойгу провел осмотр вооружения и техники Воздушно-космических сил в Подмосковье

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Министр обороны России Сергей Шойгу дал несколько поручений по итогам осмотра авиационной техники и вооружения Воздушно-космических сил. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шойгу провел осмотр военной техники в Кубинке в Московской области.

Министр поставил задачу продолжить совершенствование бортового оборудования вертолета Ка-52М «Аллигатор». С усовершенствованием получилось бы экипажу решать боевые задачи, при этом не заходя за зону поражения ракетами противника.

«Надо идти дальше в этом направлении. Это важная задача», — подчеркнул он.

В свою очередь главком ВКС Сергей Суровикин рассказал министру, что представленный в экспозиции Ка-52М является одной из двух машин, находящихся на государственных испытаниях.

Шойгу также распорядился с текущего года начать поставку в учебные центры представленную на выставке перспективную полевую технико-эксплуатационную часть для выполнения войскового ремонта авиатехники.

Ранее в Минобороны пообещали досрочно завершить реконструкцию восточной ветки БАМа.

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