Корабли ВМФ после запрета Испании зайти в порт Сеута встали на якорь возле Алжира

Корабли ВМФ «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира после того, как Испания запретила им зайти в порт Сеута, передает «Интерфакс» со ссылкой на гибралтарских наблюдателей.

Ранее сообщалось, что Испания не разрешила двум военным кораблям войти в свой порт Сеута. Министерство обороны страны не имело возражений, однако министерство иностранных дел не получило необходимую информацию у военных.

МИД Испании направил Москве запрос о том, каким будет следующий пункт назначения российского флота, чтобы избежать ситуации, в которой Испания будет вовлечена в конфликт. Запрос остался без ответа, поэтому, согласно дипломатическим источникам газеты El Pais, министерство не выдало разрешения. В материале указано, что принятое решение является политическим, так как в 2022 году Мадрид принимает очередной саммит глав государств и правительств НАТО.

Визиты кораблей ВМФ РФ в Сеуту являлись обычной практикой в период 2010-2016 гг. Тогда около 60 военных кораблей всех типов заходили в порт с экипажем более 10 000 человек.