СМИ: российский флот сможет создавать пункты базирования в любой прибрежной точке

Миноброны успешно тестировало систему создания мобильных морских баз во время экспериментальных учений Северного флота, пишут «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным издания, испытания прошли на губе Грязная Кольского залива. Эта тренировка стала итогом пятилетней работы— последние годы Минобороны уделяет особое внимание подготовке инфраструктуры для оперативной переброски сил.

Сообщается, что в ходе учений отдельный морской инженерный полк оборудовал «подвижный» пункт базирования — у берега появились временные пункты управления, ожидания погрузки на корабли, системы добычи и очистки воды, причалы, места питания и отдыха личного состава.

Вместе с инженерными подразделениями работали гидрологические и метеорологические службы — они подготовили уточненные топографические карты. При этом тыловое и инженерное обеспечение организовывалось на фоне «непрерывно меняющейся оперативной обстановки», уточнили источники.

Системы базирования кораблей ВМФ в случае начала войны становятся первоочередной целью для противника, рассказал изданию военный историк Дмитрий Болтенков.

Ранее глава стратегического командования ВС США заявил, что американские военные датчики недостаточно эффективно фиксируют присутствие гиперзвуковых ракет, а Россия является лидером в создании этого вида вооружения.