Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 12 августа, дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали — это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К концу 2024 года, после введения дороги в эксплуатацию, транспортные возможности Восточной Сибири будут увеличены, пропускная способность магистрали и объем транзитных перевозок возрастут. Кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал генерал армии в ходе церемонии закладки первого камня.

По его словам, военные железнодорожники будут проживать в современных городках, возведенных на протяжении всего участка. Кроме того, в строительстве БАМа задействованы автомобильная, инженерная и специальная техника. А качественные подготовительные работы позволили своевременно приступить к исполнению решения президента России Владимира Путина по увеличению пропускной способности магистрали, отметил глава Минобороны.

«Для меня это (Байкало-Амурская магистраль — прим.) в первую очередь сотни тысяч наших соотечественников, которые воплощали в жизнь самый масштабный и дорогостоящий инфраструктурный проект в истории Союза Советских Социалистических Республик», — сказал Шойгу.

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность БАМа на данный момент составляет 4,3 тыс. км.

В июле сообщалось, что профильные ведомства изучат возможность строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря. В дальнейшем президент России Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по второму Байкальскому тоннелю.