Посольство России заявило, что войска США находятся в Сирии незаконно

Посольство России в Вашингтоне обратило внимание на несоответствие трактовки присутствия войск США в Сирии резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и заявило, что американские военные находятся в этой стране незаконно. Соответствующее заявление размещено в Twitter российской дипмиссии.

Так российские дипломаты ответили на заявление официального представителя возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалиции полковнику Уэйну Маротто, в котором тот утверждал, что у войск США на северо-востоке САР есть «четкий мандат» на присутствие «в соответствии с международным правом — резолюцией 2254 СБ ООН, принятой в декабре 2015 года».

«Факт в том, что ВС США находятся в Сирии незаконно», — сказано в публикации диппредставительства.

Дипломаты РФ считают, что трактовка резолюции американской стороной «нелепа». В посольстве также порекомендовали Маротто внимательнее ознакомиться с текстом документа.

7 августа сообщалось, что американские военные вывезли 40 боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) из тюрем и доставили их на свою базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии.