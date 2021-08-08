Талибы** захватили третью провинциальную столицу Афганистана на этой неделе

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)»* продолжают захватывать Афганистан, передает Fox News.

Как сообщает телеканал, в воскресенье, 7 августа, они захватили город Кундуз на севере исламской республики, третью провинциальную столицу за последние три дня.

На этой неделе талибы захватили административный центр провинции Нимроз — город Зарандж, а также столицу провинции Джаузджан — Шибарган.

По данным Reuters, большая часть Заранджа перешла под контроль «Талибана» без какого-либо сопротивления.

Ранее официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что талибы не стремятся установить господство над всем Афганистаном, их цель — «свободная исламская государственная система».