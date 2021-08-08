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Российские военные вернулись из Узбекистана после учения у границы Афганистана

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Россия вывела с территории Узбекистана военнослужащих, принимавших участие в учениях у афганской границы на полигоне Термез. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, сообщает «Интерфакс».

В маневрах, которые состоялись с 2 по 6 августа, приняли участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана. В рамках учений было отработано взаимодействие военных во время выполнения учебно-боевых задач по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. На маневры Россия направляла в Узбекистан четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.

29 июля Россия начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном.

Ранее военный эксперт в интервью «Газете.Ru» раскритиковал идею совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений.

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