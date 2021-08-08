NI дал оценку новой российской системе залпового огня

В России ведется разработка новой роботизированной системы залпового огня. Об этом сообщает издание The National Interest.

Ракетная установка вскоре сможет самостоятельно поражать цели и будет способна одним залпом уничтожить целый населенный пункт, пишет автор статьи Майкл Пей.

Он добавил, что существующие ракетные установки, например «Торнадо-С», уже имеют некоторую степень автоматизации для наведения и управления огнем, а также автоматизированное оборудования для подготовки и запуска ракет.

Новинка, которую в статье назвали «Робокатюшей», вероятно, будет размещаться на беспилотном автомобиле, который сможет самостоятельно добираться до линии фронта.

Автор публикации отмечает, что в случае успешной реализации проекта западные компании начнут обращаться к России за помощью в разработке беспилотного автомобиля.

Ранее стало известно, что ВМС США могут отказаться от программы по разработке электромагнитного рельсотрона после 16 лет исследований.

В своем последнем бюджетном запросе флот не требует какого-либо дополнительного финансирования проекта и заявляет, что завершит всю запланированную работу к концу финансового года, прежде чем сдать материалы в архив.