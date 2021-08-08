В Южном военном округе пройдут масштабные учения

В Южном военном округе (ЮВО) пройдут масштабные учения при участии сухопутных сил, Краснознаменного Черноморского флота, Краснознаменной Каспийской флотилии и авиации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Этап двусторонних батальонных тактических и специальных учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября с.г. Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии», — рассказали в ЮВО.

Учения сухопутных сил и авиации пройдут на военных полигонах в Астраханской и Ростовской областях, в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Дагестане, Чечне, Крыму. Кроме того, боевые учения пройдут на подчиненных ЮВО российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Главной темой учений станет тренировка навыков управления сухопутными подразделениями приданных сил авиации — армейской, штурмовой и оперативно-тактической.

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