Испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» с подлодки могут начаться в конце августа

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки проекта 885 «Северодвинск» запланированы на конец августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется завершить их до ледостава на Белом море с выполнением нескольких пусков», — рассказал он.

В НПО машиностроения, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», где разработали и производят «Цирконы», воздержались от комментариев.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, когда ракеты «Циркон» начнут серийно поступать в Вооруженные силы России.