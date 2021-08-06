В ВКС появились мобильные всевидящие 3D-радары

Воздушно-космические силы (ВКС) получили на опытное дежурство радар метрового диапазона 104Ж6, известный как «охотник за невидимками». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Мобильный комплекс состоит из нескольких удаленных друг от друга локаторов, которые будут соединяться посредством беспроводной связи через «военный интернет». Фактически новый радар создает объемную 3D-модель воздушного пространства. Поэтому 104Ж6 способны видеть любые летательные аппараты, в том числе гиперзвуковые и малоразмерные беспилотники. Новинка особенно эффективна в обнаружении воздушных аппаратов, выполненных по стелс-технологии.

По словам источников газеты, образцы новых радиолокаторов поступили в эксплуатацию в несколько военных округов. По результатам работ будет принято решение о необходимости закупок подобных радиолокационных систем.

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