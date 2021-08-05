Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров

Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН заявил, что в Сибири можно построить 3-5 крупных городов, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек. <...> И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — сказал он.

Также глава Минобороны вспомнил планы, которые существовали в советское время незадолго до распада СССР.

«К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — добавил министр.

Ранее министр обороны России заявил, что из-за введенного весной прошлого года локдауна на фоне вспышки коронавирусной инфекции военное ведомство могло потерять триллионы рублей.