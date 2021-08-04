СМИ: ВДВ Росси приняло на снабжение новейший бронеавтомобиль

Новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» принят на снабжение ВДВ РФ, первая партия машин поступит в войска в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В публикации отмечается, что на сегодняшний день машин класса «Тайфун-ВДВ» в Воздушно-десантных войсках нет.

«В настоящее время бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» производства «Ремдизеля» принят на снабжение Воздушно-десантных войск России. В ближайшее время ВДВ планируется передать первую серийную партию этих машин», — рассказал источник в ОПК.

Он добавил, что вторую партию бронеавтомобилей поставят заказчику в 2022 году.

«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс километров.

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