ВВС Афганистана ударили по боевикам «Талибана*» на границе с Таджикистаном

Военно-воздушные силы Афганистана ударили по боевикам афганского радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» на границе с Таджикистаном. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что спецоперация прошла в провинции Тахар.

«Позиции террористов были атакованы в селениях Сафиха, Поли-Джалад, Ахангара и Азизхан-Нахр-Чаман в окрестностях города Талукан», — говорится в сообщении.

В результате афганским силам удалось ликвидировать 21 террориста, в том числе одного из их лидеров. Также афганские военные уничтожили большое количество оружия, боеприпасов и оборудования «Талибана».

Ранее сообщалось, что в Афганистане активисты «Талибана» отрезали голову местному жителю Сохаилу Пардису, который работал переводчиком в армии США.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые завладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США. Американская администрация с 1 мая и до 11 сентября 2021 года обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками.