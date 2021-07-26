В России начали разрабатывать палубный истребитель пятого поколения

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» приступила к разработке палубного истребителя пятого поколения, который будет выполнен с применением технологии «стелс». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сейчас идет этап компьютерного моделирования, первые опытные образцы машины планируется выпустить в ближайшие несколько лет», — сказал источник.

По его словам, в рамках проекта также может появиться версия истребителя с вертикальными взлетом и посадкой». Воздушное судно, предположительно, будет выполнено в размерности МиГ-35.

Источник добавил, что самолет будет спроектирован в рамках комплекса — палубный самолет плюс беспилотный летательный аппарат весом более 10 тонн, который будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Аппарат будет либо заправлять самолет, либо вместе с ним наносить удары. В БПЛА будут в том числе применяться наработки по беспилотнику «Скат».

Ранее сообщалось, что самолет управления войсками на случай ядерной войны появится в России.