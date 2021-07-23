В Польше пообещали разместить танки «Абрамс» в России

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак сообщил, куда Варшава направит закупленные у Соединенных Штатов танки «Абрамс». Об этом он рассказал в эфире телеканала «вПольсце».
«Они будут размещены на равнине. Это равнина, которую стратеги называют «Смоленскими воротами», а далее — «Брестскими воротами», она тянется от востока (речь о западе. — примечание «Газеты.Ru») России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться», — отметил он.
Министерство обороны Польши опубликовало в Twitter фрагмент из его выступления, однако после этого быстро удалило его. Скриншот с записью сохранился у экс-главы польского военного ведомства Томаша Семоняка в его Twitter-аккаунте.
«Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии «Права и справедливости» берет таких некомпетентных людей?», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что правительство Польши объявило о закупке 250 американских танков «Абрамс» последней модели.
MON twitta skasował, ale w filmiku z wywiadem na stronie @wPolscepl można przekonać się, że minister Błaszczak rzeczywiście mówi o rozmieszczeniu polskich czołgów Abrams w Rosji i na Białorusi. Skąd prezes PiS wytrzaskuje tak niekompetentnych gości? pic.twitter.com/9zdqoyzTet— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 22, 2021