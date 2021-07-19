Журналист назвал покупку американских танков Польшей «сигналом России»

Планы Польши закупить до 250 американских танков M1A2 Abrams SEPv3 доказывают, что страна пытается противостоять вполне определенному врагу – России. Такое мнение выразил репортер Марк Эпископос в статье для The National Interest.

Журналист отмечает, что министр обороны Польши Мариуш Блащак, говоря о намерениях закупить оружие, «не пожалел слов», в то время как подобные сделки обычно описывают в нейтральных дипломатических выражениях.

«Конечно, это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в плане международной безопасности. Наша задача - сдерживать - потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор», - приводит его слова Эпископос, добавляя, что министр «явно подразумевает Россию».

Еще одним фактом, указывающим на то, то это послание Москве, автор материала считает само оружие. По его словам, Блащак не только сослался на конкретного противника, но и назвал точную российскую продукцию, которой новые польские M1A2 призваны противодействовать — самым современным российским танкам Т-14 Армата.

«Нет сомнений в том, что их приобретение существенно повысит возможности сухопутных войск Польши в конфликте с Россией. Возможны также потенциальные политические выгоды, поскольку эксперты утверждают, что покупка является четким сигналом для Москвы о приверженности Вашингтона миссии сдерживания НАТО», — резюмирует журналист.

Ранее военный эксперт Питер Сичиу рассказал, что в Польше с 2013 по 2015 год активно разрабатывался и рекламировался танк-невидимка. По мнению специалиста, техника создавалась, потому что «польские военные, вероятно, опасались вторжения из России». Прототип был основан на шведском легком танке CV90120-T.