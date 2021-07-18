Первая сводная тренировка парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге и Кронштадте

Первая сводная тренировка кораблей и самолетов Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что в репетиции приняли участие, в частности, самолеты-амфибии Бе-200 и Бе-12, а также вертолеты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.

По случаю тренировки на реке Неве были разведены мосты. Среди кораблей, принявших участие в подготовке парада, были ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов» и другие суда.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля, в День ВМФ России и год 325-летия российского флота.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прошла первая ночная репетиция главного военно-морского парада.